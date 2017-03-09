美商務部長：貿易戰早有 美現在才反擊
美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）表示，美國和其他國家早已出現貿易戰，只是現在才開始反擊。
法新社報導，羅斯延續川普政府不認錯的積極貿易政策，把貿易赤字視為國家安全威脅。他說：「我們已身處貿易戰多年，這正是我們赤字高掛的原因。」
羅斯接受彭博電視訪問時表示，但「如今不一樣的是，我們的大軍已兵臨城下」。
美國總統川普不但揚言要對墨西哥和中國大陸進口商品課徵單方面關稅，還批評德國的貿易順差，並且退出跨太平洋夥伴協定（TPP），更誓言要重新磋商北美自由貿易協定（NAFTA）。但羅斯刻意淡化這種有害貿易對抗的威脅。
他說：「這不須要真槍實彈地對抗，只要別人知道你有大型火箭砲，你可能就不必真的用上它。」
羅斯表示，今年年底才會開始重新磋商NAFTA，希望談判時間不會超過1年，但指出，「這都是十分複雜的議題」。
羅斯說，「我固然希望明天就有結果，但事情不會這樣」；並說，要實行與加拿大和墨西哥重新談判過的條件，須要一些時間。
白宮展開修正協定的談判前，必須提前90天通知國會；而任何NAFTA成員退出，必須提前6個月通知。1060309
(中央社)
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