陸客赴柬埔寨年增2成 兩地業者拓航線

我要評比

柬埔寨官方預估，接待陸客的數量從2016年起每年會成長20%至25%。大陸多家航空公司已陸續著手增開飛往柬埔寨的航線，柬埔寨的航空公司也不想把市場拱手讓人，新一輪激戰展開。

界面新聞報導，除了柬埔寨官方對陸客成長率的預估外，根據亞太航空中心（CAPA）數據，搭乘飛機前往柬埔寨的遊客數量2016年成長10%，其中中國大陸遊客增加了20%。

中國大陸多家航空公司去年競相開通前往柬埔寨的航線。例如祥鵬航空開通昆明直飛柬埔寨暹粒航線，海南航空開通三亞飛往柬埔寨首都金邊的直飛航線，春秋航空開通了廣州飛金邊及成都直飛暹粒的航線。

南方航空今年3月26號還將開通從深圳前往金邊的航線，華夏航空也將開通湛江往金邊的航班。

柬埔寨目前僅4家航空公司，最大的柬埔寨吳哥航空（Cambodia Angkor Air）只有7架飛機，另外2家則是2014年才開始營運。過去5年，柬埔寨民航市場因陸客擴大了1倍，也讓這些航空公司看到商機。

柬埔寨巴戎航空（Cambodia Bayon）和百善航空（Bassaka Air）雙雙於2014年成立，巴戎航空還是中國航空工業集團旗下的幸福航空控股投資成立的，兩家公司目前各有2架飛機，今年也決定擴張。

柬埔寨吳哥航空和天空吳哥航空（Sky Angkor Airlines）成立時間更早一些，目前服務的遊客中，中國大陸占了多數，兩家公司紛紛於去年開通前往北京的航線。1060309

(中央社)