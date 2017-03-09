總統府：正副總統健檢由醫療團隊安排

總統府今天表示，總統蔡英文和副總統陳建仁的健康維護，都由專業醫療團隊規劃安排，何時安排正副總統的健康檢查，總統府尊重團隊安排。

蔡總統從去年5月20日上任以來還沒有進行健檢，引起媒體關注，總統府發言人黃重諺今天表示，有關總統和副總統健康維護，日常醫療照顧包括衛生保健一直到緊急醫療部署，定期和非定期健檢，都由醫療團隊依照專業做規劃安排。

他說，總統和副總統年度健檢由醫療團隊進行規劃安排，總統府尊重團隊安排，後續有資訊會適度說明。

黃重諺說，相關的預算是編在總統府的「一般行政」項下的「一般事務費」，每年的總統和副總統保健醫療費用，內容除了健康檢查，還包含全年的醫療保健工作在內，預算金額是新台幣85萬元。1060309

(中央社)