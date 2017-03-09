宜蘭縣三星、員山、冬山農會 3巨頭出爐

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宜蘭縣三星地區農會、員山鄉農會與冬山鄉農會今(9日)召開理監事會，並進行總幹事遴聘。

三星地區農會意外出現兩派互別苗頭局面，總幹事謝志旭驚險過半數通過聘用連任，理事長則是櫻桃鴨達人黃明杰出線，與常務監事廖福順同樣獲全數支持。

員山鄉農會總幹事游長峰連任成功，理事長黃佑任、常務監事陳俊宇都獲得全數支持；冬山鄉農會總幹事黃志耀順利連任第6任，理事長蔡東海、常務監事謝茂山均獲得全數支持。

上述3農會的3巨頭均表示，感謝農友們的支持，未來將不負所託，當作農民有力的後盾。

(中時)