兩岸官員「匿名」互嗆 陸委會：要心靈契合須君子相交
行政院陸委會今（9）下午舉行例行記者會，針對近日因大陸國台辦主任張志軍「台獨的最後就是走向」言論，引發兩岸官員皆用「匿名」方式隔空互嗆，導致外界揶揄這是兩岸互動的「新模式」。對此，陸委會副主委邱垂正表示，沒有評論。但他認為，我們不應該受到這樣的指責與威脅，他強調兩岸應該「君子相交，以和為貴」。
邱垂正指出，兩岸關係需要雙方共同呵護，進行管控分岐，避免誤導、誤解、誤判台海情勢的發展。他認為，在此一複雜敏感的時刻，北京方面不需要將台灣內部事情「無限上綱」，認為是台獨，更不需要一再採取「威嚇性」的做法與言論。
邱垂正表示，雙方應透過溝通對話，才能化解分歧，進而求同存異，有了這個過程，兩岸才有達到大陸領導人習近平所說的「心靈契合」的可能。
邱垂正呼籲，為了兩岸人民的福祉以及和平穩定，雙方應該要「君子相交，以和為貴」。
(工商)
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