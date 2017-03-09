蜘蛛蛇活吞樹蛙 夜觀全都錄
雲林古坑華山生態豐富，多元化的環境造就生物多樣性，在夜色掩護下，夜間生物隨時上演弱肉強食、你爭我奪的精彩戲碼，青竹絲活吞樹蛙、鉛山壁虎舌捲蜘蛛、甚至有樹蛙成了蜘蛛盤中飧，春雨甦醒大地，正是夜觀體驗時刻。
為重拾人與大自然的永續夥伴關係，雲林縣生態保育協會將舉辦走進科角溪、登大尖山活動，學習與自然和平相處，拉近人與大自然的距離。前理事長吳登立因而將自家位於科角溪旁的咖啡園，闢建成華山生態教育園區，親自帶領大家體驗採咖啡、走溪的樂趣。
協會現任理事長陳泰安指出，華山因地理位置特殊，背靠原始林相的大尖山，低海拔生態資源豐富，該會長期在此進行調查及觀察，記錄兩棲、爬蟲類及昆蟲物種繁多，每年賞螢季節，吸引不少螢迷攜家帶眷前來朝聖，教育農園肩負著教育意義。
陳泰安說，有別於一般賞螢活動僅導覽解說螢火蟲生態，該會舉辦的夜觀還關注環境永續的生物多樣性，引領觀察隨時上演的夜間生物弱肉強食、你爭我奪的戲碼，讓大家更深入了解大自然。
雲林縣生態保育協會4月至6月每周五、六、日晚上，均辦理1場次夜間生態觀察饗宴，由環保署認證的環境教育人員帶領，體驗走入夜間精靈的世界。
(中時)
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