郝龍斌學甲慈濟宮參拜 不少民眾前來打氣

國民黨副主席郝龍斌到學甲慈濟宮參拜，不少民眾前來打氣。（莊曜聰攝）

郝龍斌表示擔任環保署長時就曾來慈濟宮參拜。（莊曜聰攝）

郝龍斌到學甲慈濟宮，數百位民眾前來支持。（莊曜聰攝）

國民黨副主席郝龍斌下午到學甲慈濟宮參拜，受到不少支持民眾歡迎，他高分貝批評民進黨不顧全台2300萬人的安全、健康與生活，就為了堅持意識形態，在開放核災食品及沖之島爭議上又對日本讓步，就是因為缺少強有力的在野黨制衡，他當選國民黨主席後，會讓國民黨更強，國家會更好。

郝龍斌說，就以學甲盛產的虱目魚來說，每公斤成本要36元，現在只剩32元，而且數億元的外銷就這樣沒了，就是因為民進黨不承認92共識，「難道承認92共識真的有這麼難嗎？」郝龍斌強調，大家都說國民黨不倒，台灣不會好，但現在民進黨執政，真的有比較好嗎？

目前國民黨黨主席6組參選人馬中，郝龍斌的民調暫居第一，卻被對手吳敦義表示準確率有問題，郝龍斌表示，這次黨主席選戰是一場正面、乾淨的選舉，才能讓民眾認同，討論這個意義不大。

(中時)