洪秀柱探訪八二三老兵 痛批政府製造對立
國民黨主席洪秀柱9日下午南下屏東縣，拜訪曾參與八二三砲戰的83歲老兵李景川，並親自頒贈象徵黨內榮譽的華夏三等獎章，對老將士表達崇高敬意；但她話鋒一轉，談到目前兩岸局勢、不斷搖頭，更以「憂心」兩字形容台灣處境。
八二三砲戰明年將滿一甲子，洪秀柱感念地說，若無當初前線保家衛國的英勇戰士，就沒有現在台灣和平的美好年代，那一場戰役，讓人知道戰爭可怕與和平的可貴，因此特別感謝在前線所有奮勇奉獻的他們。
且想到過往歷史及幾十年來台灣安定生活，一個沒有戰爭的日子，不是每一個國家都能享受的到，後人應該更珍惜這得來不易的成果；但面對今日國際局勢及兩岸關係，造成台灣經濟倒退、社會不安，兩岸嚴重對立，她直言，真的充滿憂心。
洪秀柱話鋒一轉，直指蔡政府，刻意培養兩岸仇恨氛圍逐漸在社會中滋長，這跟台灣安定與未來絕對有很大影響，她強調應以歷史為借鏡，避免重演憾事。
曾在槍林彈雨中幸運生存下來的李景川一直認為自己這條命是撿回來的，他在萬丹鄉自掏腰包興建紀念碑和成立資料展示室，就是要提醒大家記取八二三教訓，他直言，一場戰爭比任何天災死傷人數都還要多的多，一生追求展望世界和平，不希望看到再有戰事發生。
(中時)
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