少女見男網友失聯 警協尋護送返家
住嘉義的16歲柯姓少女，4日晚間與2名男網友見面後，打電話向家人說「不想回家」，手機關機、臉書停用，音訊全無。柯母憂心忡忡寫信向台中市警察局長求助，台中市少年隊緊急發動救援，8日尋獲護送柯女返家，柯母擁女而泣，感謝中市警方送她最溫暖的婦女節禮物。
台中市警察局少年隊調查，住在嘉義縣東石鄉的柯女在4日晚間與彭姓及林姓男網友約在住家附近見面，隨後，柯女以網友手機打電告知父親「她不想回家」後，行動電話關機、臉書停用，此後失聯。
柯母是遠從菲律賓嫁來台灣的新住民，她心急如焚向嘉義縣警方報案，警方追查出男網友住在中市豐原區，柯母憂心愛女安危立即寫信求助中市政府警察局局長陳嘉昌，盼協助尋回女兒。
台中市警察局少年隊立即成立專案小組協尋，到豐原查訪找到彭姓男網友，經彭男協助在柯女臉書留言，柯女在2小時後回應「人在嘉義市文化路」，專案小組立即馳往順利找到柯女，開導後護送返家。
母女相見相擁而泣，連在場的員警都感動萬分。柯母指出，能在38婦女節看到女兒安然無恙返家，真是警方送給她最好的禮物。
(中時)
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