攜毒還義氣載醉友 見警緊張露餡被逮

50歲的洪姓男子購毒隨身攜帶，日前凌晨接到46歲紀姓友人電話，指稱已酒醉要求載他返家，洪男義不容辭前往載人，途中見巡邏警車猶豫違停閃避，沒想到，引起警方注意盤查，搜出毒品，還查出兩人均涉吸毒，一併送辦。

洪男住在南屯區，日前因不耐毒癮，花了1萬5000元在火車站附近向人購買安非他命、K他命及大麻等毒品，隨身攜帶以備不時之需。

紀男日前凌晨喝醉，打電話向洪男求助西望能開車載他返家，洪男義氣前往中華路某餐飲店載人，沒想到，返途行經中清路二段遇到巡邏警車，他車速忽快忽慢，急靠邊違停紅線，想要閃避警方，沒想到竟因而露餡被盤查。

警方在車內查獲毒品一批，洪男坦承吸毒，且酒醉的紀男也承認吸食安非他命，警方將兩人依毒品危害防制條例移送偵辦。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)