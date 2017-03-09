琴醫師下鄉 為復興國小61把小提琴義診
花蓮市復興國小小提琴弦樂社成軍3年，即將在今年9月首次登台比賽，為了順利迎戰，修琴資歷超過的20年老師傅張國興，今天變化身琴醫師，帶著兩位學徒專程下來為小提琴義診，為這批即將上戰場的小提琴們調整到最好狀態。
張國興自1996年起陸續在各地設立維修站，協助募資小提琴據點，並走訪鄰近學校提供義診服務，張國興說，一般維修流程為郵寄到店，校方在往返時間、郵費花費大，實際維修時間最快5分鐘，重症患者則約1個多小時，不如就花3張台北花蓮車票往返費用，相對划算很多。
61把小提琴全是募集來的，每把琴的狀況各有不同，張國興說，一把琴維修費約1500到2000元不等，主要進行弦栓、琴橋等問題的調整及更換，在有限能力、工具中盡可能做到最好，他強調，小提琴的使用壽命很長，定期的保養跟維修，音色會愈拉愈好聽，用100年都不是問題。
「想學就學，來者不拒！」復興國小校長陳俊仁說，社團成員約有30多名，一個星期兩堂課程，因小提琴的學習門檻高，一般家庭難以負擔，這批琴都是各界善心人士募資來，平時都由指導老師協助維修，常礙於工具、能力有限，特別感謝琴醫生們對他們的協助，也讓學生們可以拿著好琴迎戰第一場音樂比賽。
跟著張老師學修琴3年多，義診經驗也有1年多的學徒幃舲說，維修小提琴花費時間不多，這把琴陪伴學生的時間可能也只能到他們畢業前，但優美琴聲的記憶卻能讓他們一輩子記得，能為學生的演出更加分，一切都值得。
(中時)
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