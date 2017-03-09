日月潭賞螢季擇址5祕境　四月啟動

日月潭周邊，螢火蟲數量可觀且吸睛。（沈揮勝攝）

大舌滿溪、頭社水庫生態絕佳，為日月潭重要賞螢祕境之一。（沈揮勝攝）

頭社水庫源頭「大舌滿溪」螢火蟲多。（沈揮勝攝）

日月潭生態豐。為迎接4、5月賞螢季，日管處就潭區周邊螢火蟲分布狀況，擇定頭社水庫、潭南部落、埔里桃米、魚池鄉蓮華池及有水巷等5處祕境，將於13日與所在地社區、社團會商，訂定導覽行程，期透過專人專業引導，減少棲地破壞。

日月潭國家風景區管理處祕書蘇翰章、遊憩課長林洋廣表示，九龍口上方停機坪和五城、大雁山區，及日月村伊達邵一帶的山溝或沼澤地，也都有一定數量的螢火蟲分布；上述地區螢火蟲出沒季節，大致是從4月初開始，中、下旬漸入精華期，5月中旬結束。

由於螢火蟲活動主要是為了繁殖，人為干擾過多容易造成生態衝擊，環境與休憩旅遊如何兼顧？需多方考量以找到平衡點！也因此專業引導和規範顯得格外重要，13日將邀請上述5個地點的在地社區、社團召開籌備會，並提出賞螢及棲地保護計畫。

另鼓勵旅宿、遊艇及自行車業者與社區、解說導覽協會結盟，推套裝行程，白天騎腳踏車或搭船遊湖，晚間專業導覽賞螢，夜宿享受寧靜；各區賞螢大致都在4月8日前後啟動，正確時程下周將公布確認，喜愛賞螢的民眾請關注日管處官網。

(中時)