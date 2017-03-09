5萬隻雞拚過禽流感 免撲殺仍難逃宰殺

我要評比

圖為雲林縣府撲殺禽流感雞場。（雲林縣府提供）

西螺鎮林姓養雞大戶的8萬隻紅羽雞，2月17日通報異常死亡，其中有1場養3萬隻，確認感染高病原性禽流感全部撲殺；另一場5萬隻成熟雞隻驗出低病原暫時逃過一劫，今天接獲23日第二次檢驗報告確認陰性，解除管制。

林姓禽農與多名雞農契作養殖，2月17日發現雞場死了20幾隻雞立即通報雲林縣動植物防疫所採樣，3萬隻那場雞隻驗出罹患高病原性病毒。

5萬隻那場則驗出禽流感低病原病毒不須撲殺，2月19日起接受移動管制到今天。

防疫所表示，2月23日再採樣20隻雞檢驗，結果20隻都陰性反應，與健康的雞無異。

雲林縣動植物防疫所技正鄭安國表示，可能只是罹患家禽類流行性感冒病毒，或者雞隻的免疫力強，「拚過了」。

5萬隻被管制的紅羽土雞（俗稱仿土雞）到昨日已達13周齡，正常雞隻10周到12周就算成熟可賣，這批雞雖逃過撲殺一劫，仍難逃上市被宰，近日應就會賣出。

(中時)