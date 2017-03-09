北高雄掀戰火!義享天地明年底開幕
義聯集團斥資360億打造「義享天地」，吸引萬豪國際酒店進駐及精品購物廣場，9日舉行上樑典禮，預計明年12月試營運，該地段方圓兩公里有漢神巨蛋、H2O Hotel水京棧酒店，屆時勢必點燃北高雄百貨、飯店戰火。
近年高雄人口衰退，義聯集團卻選在此時進場，朕豪大酒店董事長吳林茂認為，北高欠缺國際性知名飯店，義享天地是大高雄最具規模商業開發案，投資逾10億美金，瞄準「國際」市場，走奢華、簡約風格，有700間客房，並融合精品購物、會展中心。
吳林茂表示，高雄萬豪客房定價尚未拍板，但有國際酒店加持，可利用國外訂房網站，吸引更多國際客，前景相當看好。另外，義享天地3月22日將北上招商，預計釋出6000個工作職缺，起薪至少30K，盼鮭魚返鄉。
不過，義享天地其實有兩個開發案，高雄萬豪酒店明年將完工，另一棟複合式國際大樓，預計引進快時尚購物、高端數位互動，及全台最大IMAX螢幕影城，但2013年6月提出建築執照申請後，迄今仍卡關，吳林茂疾呼市府儘速通過，每年可望帶來3至5億稅收。
對此，主管機關工務局、都發局回應，義享天地（義享樂國際）開發案，先前提出計畫變更重審，目前進入環評階段，環評過後才能進行都市設計審議，再核定發放建照，一切按照法定流程，並無拖延一事。
義享天地緊鄰美式賣場好市多，鄰近捷運凹子底站及輕軌預定地，交通便捷，義享天地尚未開幕，成為房市熱門話題，建商搶進推新案，帶動鄰近房價，新成屋每坪有20至30萬水準。
(中時)
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