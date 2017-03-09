司改會：非法律人是司改國是會議成敗關鍵
司法改革國是會議分組會議正在進行，民間司法改革基金會今天表示，引進過半數的非法律人委員參與是最大特色，資料應以更白話、易理解的文字呈現，讓非法律委員得以貢獻所長。
民間司改會董事長林永頌、執行長高榮志、副執行長黃盈嘉等人，下午在立法院舉行記者會。
司改會建議，籌備委員會應做成決議，讓各組設立「小學堂」向委員說明會議討論議題，當涉及法律專用語時，要以白話可懂方式，向外界說明，使社會了解議題內容，並提出各方提出的不同「解法」優缺點、配套。
他們也發現，非法律人委員在會議中發言與參與狀況偏低，這次會議既然引進發法律人參與，要如何讓法律人與非法律人發言比例保持平衡，使非法律委員得以貢獻所長，「將成為司改國是會議是否成功的關鍵」。1060309
(中央社)
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