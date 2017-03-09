美第一州 夏威夷挑戰川普新旅行禁令
美國總統川普新版旅行禁令禁止6個以穆斯林為主國家的人民入境美國，以及暫停收容難民。夏威夷州成為對這項新禁令提告的美國首州。
夏威夷州檢察長昨晚表示，雖然新禁令有所修改，以因應諭令暫停執行先前版本的聯邦法院所提出的不滿，但內容其實大同小異。
夏威夷州正在尋求禁制令，以封殺川普6日簽署的新版禁令。
新命令暫停收容難民120天，以及暫停對敘利亞、伊朗、利比亞、索馬利亞、葉門和蘇丹人核發新簽證，原先在名單之列的伊拉克、合法永久居民和有效簽證持有者則排除在外。
夏威夷州檢察長金士敬（Doug Chin）在聲明中說：「新禁令主要內容沒變，依舊全面禁止以穆斯林為主國家的人民入境（減去一國）。」
金士敬表示：「法院上回未容忍川普政府欺騙司法系統，這次也不應支持。」
夏威夷提出的訴狀指出，這項命令將傷害夏威夷的穆斯林人口、觀光和外國學生。
金士敬表示：「夏威夷的特別之處在於，歷史及憲法都不存在歧視。這裡20%的人在外國出生，10萬人非公民，20%勞工來自海外。」1060309
(中央社)
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