下營農會改選爆爭議 陳錄星新任理事長

台南市下營區農會今天召開第18屆理事會，因兩派勢力競爭激烈，鬧出新任理事資格遭撤銷事件，但被市府農業局認定無效。最後在協請警力維持秩序下順利選出新理事長陳錄星。

下營區農會從先前的基層農會代表選舉開始，就出現選情激烈的狀況，最後在理事席次上，由挑戰派取得5席對4席的優勢。

下營農會7日以「緊急事件」為由召開臨時理事會，審查挑戰派新任理事顏見明的資格；最後以顏見明身兼公司負責人，不符合農會法的會員資格，撤銷顏見明的第18屆理事資格，由最高票落選的候補理事楊玉彰遞補，局勢再度翻轉。

市府農業局在接獲下營農會的資料後，認為臨時理事會未依法定程序於7天前將召集事由及提議事項通知出席人，認定決議無效，顏見明仍具理事資格。

下營農會下午召開理事會，顏見明與楊玉彰都到場，分屬兩派的人員為了誰才是合法的理事爭執不下。後來由市府農業局農會輔導科長吳威達介入，要求重新推舉會議主席；隨後新選出的臨時主席陳錄星協請員警進場維持秩序下，進行理事長改選程序。

最後，由陳錄星當選新任理事長；隨後聘任黃冠霖擔任新的總幹事。理事會結束後隨即召開監事會，選出新的常務監事顏茂新。整個會議到下午近5時才結束。1060309

(中央社)