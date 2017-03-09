4生跨海通過評茶師鑑定 亞太茶葉技術應用和推廣班放異彩

茶葉技術應用系主任藍芳仁（中）指導學生，從茶的外觀、葉底判斷茶的好壞優劣。（陳慶居攝）

通過大陸高級評茶員資格的3名亞太學生，左起茶業推廣班張瓊文、主任藍芳仁、大學部3年級湯智暉、大學部1年級趙惠芬。（陳慶居攝）

農委會茶業改良場今年將舉行第二年茶葉感官品評專業人才能力鑑定（評茶師），茶界人士磨拳擦掌。苗栗縣亞太創意技術學院則有4名學生，跨海赴大陸通過高級評茶師鑑定，為學校的茶葉技術應用系和茶葉推廣班奠定穩固基礎。

校方表示，由於評茶功夫得靠時間與味覺經驗累積，台灣官方的評茶考照還在萌芽、審慎辦理階段，去年舉辦過的2次評茶鑑定均屬初級評茶員考試。

在中國大陸則不然，已開辦6年評茶員資格鑑定，各省均可舉辦，由中央指派國家級評審評判，在大陸，要取得評茶員資格才能到茶業公司、茶葉研究機構任職，這張證照是求職的保證。

台灣每年有上百人到大陸受訓與考照，但取得資格並非為了在大陸上班，而是為了磨練評茶技術，台灣的茶類僅10多種，大陸茶類則有上百種，能夠藉由赴陸受訓、考照，有助未來取得台灣證照。

此次在廈門主辦的高級評茶員鑑定考，亞太茶業技術應用系3年級湯智暉、1年級趙惠芬，及茶業推廣班學員張瓊文與林月娘4人參加，結果揮出全壘打，通過學、術科檢測，並於3月3日授證。

4人都先接受主任藍芳仁的培訓再去大陸，他拿出自己私藏的和從朋友處調來的特殊茶葉，讓他們磨練。練習評茶大多不喝下，以免喝太多而茶醉，但學員說，主任的茶太特殊了，品評後捨不得吐掉，喝下才是王道。

其中，趙惠芬已是中年，為學習茶業相關知識，把孩子妥為安排後，從高雄到學校住宿，就讀茶業系四技部1年級，擔心自己記憶力遠不如前，上課都帶錄音機可反覆了解，取得這份殊榮，格外開心。

(中時)