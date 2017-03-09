社區老人3成曾跌倒 醫院評估治療可改善

我要評比

台南醫院老年科醫師蔡明松表示透過理學檢查分析，可有效降低老人跌倒發生率。（程炳璋攝）

台積電董事長張忠謀日前傳出跌倒的消息震驚不少台灣政經界，台灣65歲以上長輩潛藏跌倒死亡危機，部分社區老人會因受傷而失能，進而死亡。衛福部台南醫院高年科可用理學檢查，改善長輩的跌倒發生率。

根據部立台南醫院統計，每個社區平均有3成的老人曾跌倒，其中半數會重複跌倒，這群老人中，還有3成會因為跌倒受傷，造成失能，甚至死亡。

台灣65歲以上老年人口佔1成3，隨著老化與慢性病增加，老年人變得衰落。1名70歲的男性有高血壓病史，因頭暈在家中跌倒造成腦出血，他跌倒就醫後返家，卻仍反覆跌倒，再次造成腦出血，送到醫院就診。透過老年科身體評估，一年後回診已無跌倒且功能良好，可生活自理。

部立台南醫院老年科醫師蔡明松表示，老人跌倒最大原因是下肢無力、步態不穩，造成的多重因素為糖尿病、關節炎、高血壓等慢性疾病，除了找專科治療外，近年興起為老人綜合評估病情、健康功能與社會照顧等原因的「老人科別」，醫師可藉分析步態平衡檢查與起立行走測試，有效改善降低跌倒發生率。

蔡明松舉例，廁所是老人常見的跌倒空間，光線不足是常見原因，民眾可在廁所內加裝夜燈，就可以有效降低跌倒。

(中時)