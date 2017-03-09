虐童7年首開庭 老師認依指示打臉園長否認

長欣補習班前年爆發虐童事件，負責人林漢凌否認虐童，但被同案起訴老師打臉，都是依林的指示行事。(王己由攝)

已遭「快樂瑪麗安」解除加盟的長欣補習班前年爆發虐童事件，長欣負責人林漢凌、老師劉蕓德、金智儀3人，被控以壓頭入水、冬天脫光衣沖冷水、倒立捉起等「十大酷刑」凌虐梁姓學童長達7年，造成梁童產生創傷壓力症候群，台北地方法院今(9)日下午首度開庭，林、劉2女不認罪；金認罪，表示很後悔，願以懺悔心海與被害人家屬和解，坦承所為6項凌虐行為，都是依園長林漢凌指示行事。

由於本案目前分案由審查庭審理，法官庭訊後，認為審情繁雜，不易在短時間內審結，當庭裁定全案將送刑庭重新分案審理。

檢察官起訴林漢凌3人，自2006年起凌虐當時年僅2歲就讀幼兒園小班的梁姓男童，直至2013年7月梁童念小二為止，林以高壓管理補習班，致全校老師都噤不敢言。2014年11月，該班虐童事件曝光，梁童看到電視報導，深藏心底情緒瞬間爆發，並將過往告訴母親，梁母本欲息事寧人，勸兒子放下過往。但幾天後，林竟打電話給梁童，梁聽到林聲音，嚇到手機掉地，出現激躁、反應性的攻擊行為，並做惡夢、自傷，經醫院確診梁因長期受虐而罹患創傷後壓力症候群。梁父得知後，認為林漢凌不認錯，因此提告。

北院審查庭今(9)日下午傳訊林漢淩3人開庭。林一如偵查中不吐實態度，否認起訴犯罪事實，辯稱她未直接照顧梁童，也很少跟梁童接觸。對實際照顧梁童的老師為何人，推稱不記得，也否認補習班有「愛的小手」。法官聞言馬上斥責，認為林女從偵查中就推說不知道，也不依限提出資料，身為負責人，連老師是誰也不知道，根本不合常情。

劉蕓德也不認罪，表示她不是梁童的班導，也少與梁童接觸，梁的導師叫Mandy。金智儀則承認起訴指控犯罪事實，但強調只有涉及6項凌虐行為，包括壓頭入水、冬天脫光衣沖冷水、倒立捉起、禁止吃東西和喝水、命半蹲和愛的小手打腳底板。

金女說，她也不是直接照顧梁童的老師，梁的班導Mandy叫林育妙。都是依林漢凌的指示行事，林很兇，可能因為自己比較聽話、沒有反抗過，當時未考慮清楚就做了，現在很後悔，希望與被害人家屬和解。還說補習班有愛的小手，打臉林漢凌不知情的說法。唯金說，她體罰當時，不知道還有沒有其他老師參與或施與體罰，但確實未看到劉蕓德有體罰和凌虐梁童。

(中時)