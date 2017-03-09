林少貓抗日根據地 少康營區變身公園
小港區三分之一土地被工廠包圍，明年將有「都市之肺」還民清新空氣。昔日廢棄軍營少康營區，市府都委會審議後，無償取得10公頃公園綠地，預計明年底完工；該地曾是林少貓抗日根據地，頗具歷史意義，工務局將開放命名，凝聚地方民意。
這處少康營區為台糖土地，位於小港高松路、營口路口，鄰近小港機場，占地23公頃，然而6年前陸戰隊99旅撤出後，少康營區閒置荒涼，市府釋出善意與台糖協調，提出將原本機關用地變更為公園與商業區的多贏方案，最近終於塵埃落定。
少康營區10公頃面積，斥資3億元打造新公園，規模堪比凹子底公園，預計今年7月動工，明年底落成，將種植逾1500棵樹木。養工處主秘李政穎表示，該地為林少貓抗日根據地，地方希望能保留名稱，市府將徵求民意命名。
都發局長李怡德指出，繼高坪特定區闢建17公頃的熱帶植物園區後，為帶動小港機場周邊發展並提升環境品質；此次都市計畫調整，除增加10公頃森林公園，同時劃設商業區，可利用機場區位優勢，開發為國際旅宿與商務營業空間，讓原來大面積國營事業低度利用的閒置土地，轉化為小港地區再發展的動能。
(中時)
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