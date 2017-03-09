台中東區新地標 秀泰廣場站前店開幕

台中秀泰廣場站前店今日盛大開幕，推出開幕首2日看電影只要99元，吸引許多民眾排隊搶買。（黃國峰攝）

推出99元超優惠電影票，吸引消費者清晨6點就來排隊，總計將售出1萬5000張。（黃國峰攝）

台中秀泰廣場站前店，佔地1萬4000坪，內有電影院、百貨及連鎖餐飲。（黃國峰攝）

台中秀泰廣場站前店，有全台獨家的4K雷射投影巨幕影廳，為中台灣第一最巨型銀幕影廳。（黃國峰攝）

台中秀泰廣場站前店，佔地1萬4000坪，內有電影院、百貨及連鎖餐飲。（黃國峰攝）

台中秀泰廣場站前店，佔地1萬4000坪，內有電影院、百貨及連鎖餐飲。（黃國峰攝）

除了電影院、百貨及連鎖餐飲外還有書店。（黃國峰攝）

除了電影院、百貨及連鎖餐飲外還有書店。（黃國峰攝）

書店還附上舒服的各式沙發雅座，典雅造型燈具，讓顧客可舒舒服服的看書。（黃國峰攝）

由南山人壽及秀泰集團合作的台中秀泰廣場站前店S1、S2館9日盛大開幕，開幕首二日也推出看電影只要99元，吸引許多民眾一大早就來排隊搶票，，館方預估一天將售出約1萬5000張電影票。

秀泰影城董事長廖治德表示，看好鐵路高架化將帶動台中整體發展，秀泰集團首度進軍台中，並與南山集團合作，至少帶來了800個就業機會，台中的秀泰影城也與其他的影城不一樣，它不只是來看看電影而已，男女談戀愛、還適合闔家大小一起來，特別的是全館廁所，都使用知名的免治（庤）馬桶。

台中秀泰廣場站前店佔地1萬4000坪，內有電影院、百貨及連鎖餐飲，電影院有17個放映廳之多，其中有全台中第一大巨幕影廳，高約15米、寬約22米的巨幕，全台中第一台4K雷射投影機、搭配陣列式揚聲器及日本頂級商務艙扶手椅，讓觀眾有觀影的極致感受。

除了看電影、逛百貨名品、吃美食，還有首創的「新文創概念空間––小書房」占地上千坪，陳列6萬冊的書籍，還附上舒服的各式沙發雅座，典雅造型燈具，讓顧客可舒舒服服的看書、選書，打造出品味、時尚而優雅的讀書氛圍。

配合開幕，即日起至4/4日止，秀泰推出全館累計消費滿1千元，就有機會把「Mitsubishi Colt Plus」、「中華電動機車e-moving Bobe」和「iPhpne7 32G」等好禮帶回家！

(中時)