WBC》朱權投3局退場 澳洲4比0領先
經典賽首輪B組，今天（9日）晚間6點（台灣時間）在東京巨蛋進行中國隊與澳洲隊之戰，兩隊在首戰都吞下敗仗，此戰要力拚開胡，中國隊排出效力於韓職KT巫師隊投手朱權（Ju Kwon）先發，澳洲隊則由有過大聯盟資歷的34歲左投布萊克利（Travis Blackley）掛帥。
澳洲隊前2局敲出2支安打沒得分，3局上貝瑞斯福德（James Beresford）靠保送上壘後，連續4屆參賽的32歲老將休斯（Luke Hughes）從朱權手中掃出左外野2分全壘打，澳洲先取得2比0領先。朱權投完3局後退場，用了63球，被敲3安，投出2次保送，失2分。
4局上中國隊換投楊燕勇，雖送出2次三振，但也投出2次保送，2出局後被澳洲第1棒丹東尼奧（Trent D’Antonio）掃出中外野三壘安打，澳洲將比分擴大為4比0。
至於中國隊打線方面，第2棒褚夫佳首局敲出內野安打，但之後連續11名出局，還未能拿下分數。
(中時電子報)
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