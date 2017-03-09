「與天祥有約」系列講座 8場活動開跑
超受遊客歡迎的「與天祥有約」系列講座，3月11日即將開跑，今年課程安排學員駐足中橫故事館參與靜態課程，還將走進多條步道，實際探尋太魯閣豐富的動植物生態，預計共有8場活動，全程免費歡迎迎客踴躍參與。
太管處表示，民眾走訪太魯閣山林時，可透過講者視野，了解太魯閣歷年動、植物生態與人文等分野保育的研究成果，除能深入認識國家公園，還可在達人的帶領下，探尋私房景點，聽到不為人知的傳奇故事。
「與天祥有約」講座去年場場爆滿，今年太管處與救國團保留部分課程，添加步道旅行及親子闖關遊戲，即將登場的3月11日「綠水步道尋幽訪勝」，共計上下午2場、全程免費盼能吸引更多家長帶著小孩一起親近大自然，一窺壯麗太魯閣的豐富樣貌。
今年「與天祥有約」活動，共分3月11日「綠水步道尋幽訪勝」、4月8日「白楊步道春之旅」、5月20日「天祥的前世今生」、6月10日「天祥的前世今生」及7月8日「天祥知多少」、8月20日「天祥知多少」、9月2日「繽紛的白楊」及10月14日「秋高氣爽綠水」等8場；全程免費均採現場報名。
(中時)
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