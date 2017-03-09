「在日本蝦殼不要放桌上…」 到各國用餐你必注意的小禁忌

YouTube影音熱門頻道「不要鬧工作室」。

「不要鬧工作室」近來就邀請不同國家的人，來分享自己國家的用餐禁忌，引起網上熱議。(圖/翻攝自YouTube影音頻道「不要鬧工作室」)

每個國家因國情不同，自然發展出不一樣的飲食習慣與用餐禮儀，當有機會造訪不同國家時，若能多留意當地的「桌上文化」，除不會讓人感到冒犯外，也能做一位稱職的旅人。YouTube影音熱門頻道「不要鬧工作室」近來就邀請不同國家的人，來分享自己國家的用餐禁忌，引起網上熱議。

「不要鬧工作室」近來拍攝一支關於各國用餐文化的影片。影片開頭一名日本女生表示，在日本餐廳絕對不可以做的事就是，「蝦殼不要放桌上」，且要注意交談音量，千萬不能大聲講話。

接著，各國籍的人也分別提及自己國家要注意的禁忌，像是在英國，如果吃東西把手肘放在桌上是很不禮貌的；別人還沒吃完前也不能離開桌子。法國，則是在餐桌上不能打嗝或張大嘴吃東西。

另外，一名南非人指出，南非有個傳統，當大家坐在一起吃飯時，小孩是不可以說話的；他們國家有句俗諺是「只有看見小孩但聽不到小孩」，這是一個尊重。

越南人吃麵時則相當特別，不可以整碗吃光，要留下一點，因為全吃光代表你很小氣，都不留一點給別人的感覺。

影片曝光後，引起廣大迴響，有網友就提到，到香港用餐，餐廳給你一杯水，不是飲用，是用來洗餐具的；不過有人就回應，其實還是可以喝，只是部分港人習慣要洗一下餐具。還有人認為，其實在餐廳最不禮貌就是一直滑手機，不尊重同桌親友與廚師手藝。

(中時電子報)