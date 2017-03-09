彰化市、員林市到溪頭將有公車可搭了
「好想搭乘客運去溪頭，去看看台灣中部最蓊鬱的森林」道出無數人心聲，以往彰化人要搭客運得到高鐵烏日站候車，莫不希望縣內也有便捷公車，彰縣府積極爭取，開闢彰化市、員林市2條往溪頭的公車路線，得到交通部補助購置12輛新車，預計7月公告徵求業者經營。
溪頭向來是中部銀髮族最愛的森林遊樂區，許多社區周周組團，固定包租遊覽車、客運前往「森呼吸」，彰化人每天前往溪頭不下500人次，但縣內沒公車，散客前往得到烏日高鐵站等候「台灣好行」，彰化人企盼什麼時候能從彰化發車？不用轉車勞頓。
彰化縣長魏明谷爭取，工務處規畫兩條從彰化市、員林市直達溪頭的市區公車路線，得到交通部公路總局補助購車2708萬玩，每條路線各6輛，共12輛，提供新穎安全的無障礙大客車服務，計畫7月招標徵求經營業者後，就可以上路了。
魏明谷表示，社會處發行長青幸福卡，65歲以上長者，每月補助1000元免費搭乘票價，有了溪頭專車，不只退休銀髮族們期待以後周周遊溪頭，一般民眾也超級企盼，開心「彰化有福了」。
工務處長江漢斌表示，「彰化到溪頭」將從彰化市火車站附近公路總站經彰南路上國道3號，「員林到溪頭」從員林轉運站經東西巷快速道路，均採高、快速道路之直捷運輸，行車時間約70到80分鐘。未來，彰化高鐵站也會持續開闢彰化到南投日月潭、竹山等公車路線，讓彰化高鐵站也成為觀光旅遊的門戶。
(中時)
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