文總人事風波落幕 蔡總統接會長

中華文化總會今天召開第七屆執委諮委會議，確定由總統蔡英文接任文化總會會長。文化總會在政黨輪替後，人事風波不斷，今天終於選出新任會長，結束這段人事風波。

中華文化總會下午2時在公務人力發展中心福華文教會館舉行第七屆第一次會員大會，會中由會員選出執行委員、諮詢委員，接著再召開第七屆執行諮行委員會，並推舉由總統蔡英文接任新任文化總會會長、副總統陳建仁、政治評論人江春男接任文化總會副會長，林錦昌接任文化總會秘書長。

依據中華文化總會官網介紹，中華文化總會為全國性的社會團體，以建立文化主體性，弘揚人本精神為宗旨。主要任務為發揚中華文化、深植本土文化、提昇國民氣質、加強文化交流、推展國際合作、促進文創產業。

過去文化總會會長職務都由總統兼任，但在前總統馬英九任內，只擔任1年會長，後續由前行政院長劉兆玄在2010年接任會長職務至2016年11月21日。

去年11月21日為劉兆玄任職到期日，任期屆滿前發生會長改選爭議。

先是在去年11月10日前，文總收到兩批「包裹式」的近600人入會申請。依據章程，這600多人申請入會者，必須經過執委諮委會議確認入會，但當天原訂召開臨時執委諮委會討論，因出席人數不足流會。劉兆玄也在當天發表「裸退」聲明。

11月11日，劉兆玄召開記者會，坦言有耳聞這600多人入會案是政治運作，認為「今天政府伸手介入這樣的文化機構，沒有經過人民團體法的程序正義，反而會變成政府在奪取民間財產的現象，我覺得執政者應該三思」。

11月22日劉兆玄宣布請辭。內政部也依「人民團體法」規定，輔導文化總會完成改選事宜。

12月6日原訂要再次召開執委諮委會議，但因內政部提醒文總得在7天前發出開會通知，文化總會當天臨時宣布會議確定取消。

2017年2月15日，文化總會下午再度召開執委會議，會議中確認276名舊會員資格，也通過包括蔡總統、陳副總統等共258名新會員入會。

3月9日在福華文教會館舉行第七屆第一次會員大會，會中確立蔡總統為文化總會會長，陳副總統、江春男為副會長，林錦昌為秘書長，結束這場從去年底延燒至今的文總人事風波。1060309

(中央社)