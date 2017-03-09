台南水情稍緊 抗旱井支援啟動

今年1月以來南部地區雨量較正常值偏少，台南市水情為稍緊的綠燈，市府經濟發展局啟動抗旱井支援工業用水機制，並呼籲民眾與產業節約用水，盼達成5月不進入三階限水目標。

台南市政府經濟發展局今天表示，截至今天為止，南化水庫有效蓄水量為4251萬立方公尺、曾文水庫有效蓄水量為1億8546萬立方公尺、烏山頭水庫蓄水量為7109萬立方公尺，水庫蓄水率普遍不佳。

台南市經發局指出，為因應旱象，已於1月23日完成19口抗旱水井的公告，並啟動抗旱井支援工業用水機制，有需求的廠商可向經發局提出申請。水利局亦於2月底啟動回收水運用，開放安平、官田、柳營及虎尾寮水資中心，供民眾取用揚塵抑制、工程用水、沖洗及灌溉行道樹。

台南市經發局指出，台南市目前為水情稍緊的綠燈；若未來降雨情況持續不佳，更可能導致水情吃緊而進入限水情況，造成市民用水不便。希望民眾配合節用，以達成5月不進入三階限水的目標。1060309

(中央社)