安全帽沒戴好遭攔 少年藏毒露餡

黃姓輟學少年日前搭機車沒戴好安全帽，手機還留有「特調咖啡能吃能睡舒舒服服」疑似販毒暗語，被警方攔查緊張得直冒汗，身上藏毒因而露餡，當場被搜出毒品一批。

左營警分局博愛派出所日前在轄區文康路見有機車雙載，後座戴安全帽未繫帽帶，17歲的黃姓少年被攔查後緊張得直冒汗，交出口袋內一只紅包袋，裡面裝有1小包K他命，毛重3.91公克，以及含有K他命成分的毒品咖啡包10包，毛重10.06公克。

警方並在黃姓少年手機內通訊軟體發現他留言「高雄小姐不洗澡，很臭很濃很讚，另有特調咖啡能吃能睡舒舒服服，趕快來電私訊」，疑似販毒暗語。

警方說，黃姓少年供稱毒品是透過微信通訊軟體向他人購得，但否認意圖販毒，也沒有賣出任何毒品。

警方訊後將黃姓少年送辦，並持續追查毒品源頭；同行的劉姓男子機車騎士則採尿送驗。1060309

(中央社)