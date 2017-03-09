太極門負責人欠稅案 法院判敗訴

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太極門多名弟子不滿判決，9日下午在律師的陪同下，到台中地檢署高舉白布條抗議，還按鈴控告台中高等行政法院法官枉法裁判，中區國稅局濫權徵收，內勤檢察官受理。中央社記者趙麗妍攝 106年3月9日

台中高等行政法院今天判決太極門洪姓負責人的綜合所得稅案敗訴，洪姓負責人須繳欠稅和罰款。

台中高等行政法院說明判決原因，洪姓負責人有開班授課，在報紙刊登招生廣告，學員退班可申請退費等理由，法官認定太極門負責人開班有收學費，而非敬師禮的免稅項目。

太極門多名弟子不滿判決，今天下午在律師的陪同下，到台中地檢署高舉白布條抗議，還按鈴控告台中高等行政法院法官枉法裁判，中區國稅局濫權徵收，內勤檢察官受理。1060309

(中央社)