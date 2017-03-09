阻止大陸詐騙不力 英國面臨天價罰款

歐盟反詐騙機構指控英國未能有效阻止來自中國大陸的犯罪集團，利用英國做為詐騙樞紐，低報商品價格以逃避關稅，英國可能面臨歐盟給予高達20億歐元（約新台幣660億元）的天價罰款。

英國廣播公司（BBC）與英國金融時報（FT）中文網今天都報導了這項訊息。

報導指出，歐盟反詐欺局（OLAF）發現，來自中國大陸的犯罪集團多年來以實際價格的零頭低報商品價格，將各類紡織品與服裝進口到英國，以逃避關稅。英國海關雖屢次接獲警告，仍未採取行動。

根據歐盟反詐欺局的資料，歐盟去年約8.17億歐元的關稅損失中，79.2%來自英國的進口。負責調查的官員指出，從2013到2016年間，因為英國的疏失，導致歐盟的關稅損失達到20億歐元，歐盟執委會打算向英國索賠。

對於歐盟可能採取的懲罰措施，英國皇家稅務及海關總署發言人表示，英國皇家稅務及海關總署打擊詐欺與其他違法行為向來有良好記錄，目前處理超過550件涉及進口詐欺案件。他們會向歐盟反詐欺局提出抗辯。1060309

(中央社)