合歡山公路翠峰到大禹嶺 夜間封閉

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冷氣團持續影響，合歡山區今天仍有短暫降冰霰情形，路面結冰，交通部公路總局第二區養護工程處表示，合歡山公路翠峰到大禹嶺，今天晚間到明天清晨封閉。

交通部公路總局第二區養護工程處表示，依據中央氣象局天氣情資，山區入夜持續低溫，省道台14甲線32公里處到33公里處合歡山遊客中心，路面結冰未退，因此，台14甲線18公里處南投縣翠峰，到41公里處花蓮縣大禹嶺路段，今天下午5時到明天上午7時封閉管制。

第二區養護工程處表示，明天視天候及道路狀況後，再決定開放通行或限加掛雪鏈車輛通行，道路封閉期間造成用路人不便敬請見諒。

二工處呼籲用路人，雪季期間山區道路路況難掌握，若非必要勿進入山區道路，並隨時注意公路兩側設立的公路資訊看板(CMS)所提供的最新交通管制、防災資訊，或利用公路總局省道即時路況系統、收聽警廣，掌握最新路況。1060309

(中央社)