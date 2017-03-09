合歡山公路翠峰到大禹嶺 夜間封閉
冷氣團持續影響，合歡山區今天仍有短暫降冰霰情形，路面結冰，交通部公路總局第二區養護工程處表示，合歡山公路翠峰到大禹嶺，今天晚間到明天清晨封閉。
交通部公路總局第二區養護工程處表示，依據中央氣象局天氣情資，山區入夜持續低溫，省道台14甲線32公里處到33公里處合歡山遊客中心，路面結冰未退，因此，台14甲線18公里處南投縣翠峰，到41公里處花蓮縣大禹嶺路段，今天下午5時到明天上午7時封閉管制。
第二區養護工程處表示，明天視天候及道路狀況後，再決定開放通行或限加掛雪鏈車輛通行，道路封閉期間造成用路人不便敬請見諒。
二工處呼籲用路人，雪季期間山區道路路況難掌握，若非必要勿進入山區道路，並隨時注意公路兩側設立的公路資訊看板(CMS)所提供的最新交通管制、防災資訊，或利用公路總局省道即時路況系統、收聽警廣，掌握最新路況。1060309
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。