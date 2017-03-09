維解又爆料 美官員：洩密源頭疑承包商
美國情報和執法官員今天告訴路透社，承包商可能違反安全規定，將描述美國中央情報局（CIA）使用駭客工具的文件交給揭密網站「維基解密」（WikiLeaks）。
維基解密昨天在網站公布數千頁文件，兩名匿名官員說，情報單位去年底就知道CIA發生安全漏洞。
根據文件內容，CIA駭客能在尖端軟體加密前入侵蘋果（Apple）iphone、採用谷歌（Google）Android軟體的裝置和其他設備，蒐集文字和語音訊息。
兩名官員告訴路透社，他們認為維解公布有關CIA於2013至2016年間使用的駭客工具文件屬實。
知悉調查內情的其中1名官員說，CIA多家承包商企業正在調查旗下哪位員工曾接觸過維解這回公布的資料，接著察看他們的電腦記錄、電子郵件和其他通訊內容來尋找蛛絲馬跡，揪出可能的洩密者。
維基解密昨天在新聞稿中說，CIA早已「失去」對這些以駭客手法取得檔案的「控制」，這些檔案似乎已在「曾為政府工作過的駭客和承包商間，以未經授權的方式流傳，其中1人則將部分文件交給維基解密」。（譯者：中央社劉文瑜）1060309
(中央社)
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