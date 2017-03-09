覺得當車手好賺 男拉同學、表哥下海遭逮
高雄市吳姓少年覺得當車手好賺，拉同樣輟學的國中同學林姓少年一起來，林再找25歲的李姓表哥當司機兼車手，結果3個統統被逮，懊悔不已；尤其是李姓表哥才第1天上工就被抓，更是懊惱。
三民二分局逮捕3名車手，其中吳姓及林姓是高中輟學的17歲未成年少年，林再拉25歲的表哥下海，警方槓上開花，一次擒獲3名提款車手，3人均坦承擔任車手，警方起獲贓款57萬9000元及數十本存摺及金融卡。
警方調查，曾在超商上班的吳姓少年（17歲），父母因案入監，他與姑姑及哥哥同住，他經由友人介紹於上月16日開始當車手提領贓款，他一開始只騎機車在三民區提款，因賺錢輕鬆，後來索性找昔日同窗林姓少年（17歲）加入，於左營、楠梓、梓官等地提領。
兩人最後乾脆找林嫌的表哥李嫌（25歲）開車載他們四處提領贓款，而不法所得分紅也從一開始每日2000元「漲價」到抽成1%，至今已分得4萬多元；警方初估詐欺集團得手已逾400萬元。
李姓表哥第1天當車手便被警方逮到，一時糊塗實悔不當初。
而林姓少年的母親接獲警方通知趕到警局，對兒子惹禍非常生氣，林母說「管不了，沒辦法」。
警方原先掌握有嫌疑的林姓少年，待他返回住處時，發現他與吳姓少年、李姓男子在巷口攀談，專案小組遂一併盤查詢問，3人見大勢已去，全部立即坦承犯案。
警方現場起獲贓款57萬9000元、5本存摺、21張金融卡及2張電話卡；警方後來又發現吳姓少年在家中竟然還藏有30張提款卡、27本存摺、7張人頭卡，令警方咋舌。
警方訊後，全案依詐欺罪移送高雄地檢署偵辦及少年家事法庭審理，並擴大清查其他共犯。
(中時)
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