國小平交道學童與車爭道 校方盼拓寬
花蓮吉安鄉宜昌國小東側緊鄰鐵路平交道，因道路路幅狹窄，每到通勤時間車潮擁擠，學生人車爭道情形險象環生，讓人忍不住捏把冷汗，還有不熟悉路況民眾，車輛身陷車陣動彈不得，最後受困平交道，也時有所聞，鄉公所盼台鐵進行改善，為學童及行人營造友善、安全的空間。
鄉長黃馨會同台鐵、縣府及蕭美琴立委辦公室到場會勘，黃馨指出，中山路與仁里五街交會點的平交道剛好位於宜昌國小旁，但平交道兩側僅有約50公分狹窄的空間可以通行，學童上下學沒有安全的行人專用道，被迫與車爭道，相當危險。
黃馨強調，尤其上下學期間車流量多，加上火車經過時周邊交通更造成車流嚴重回堵，鄉公所建議台鐵將兩側紐澤西護欄退縮，增加行人通行空間，並拆除影響人車動線的中央分隔島，同步化周邊紅綠燈與平交道號誌，提升交通安全及順暢。
台鐵花蓮電務段組長黃翔義表示，由於鐵路平交道路幅總長20公尺，兩邊柵欄分別為8公尺，若拆除中央分隔島，中間仍約4米寬的空隙，以一台車輛平均寬度為1米多，仍有相當危險性，建議由公路單位安裝塑膠防撞桿等隔離設備，避免人車闖越。
宜昌國小校李國明指出，該校有800多學生，鄰近的宜昌國中也有900多人，放學時段人車擁擠，如果台鐵可以規劃鐵路高架化或地下化，讓花蓮市及吉安鄉的道路可以無障礙串連，不但一併提升花蓮交通安全，相信也是解決道路壅塞一勞永逸的方法。
(中時)
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