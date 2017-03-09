成功國小將整修 傳學生遷入進學國小引不滿

台南市政府推動赤崁文化園區計畫，明年中將在中西區成功國小興建一座地下停車場，連同重建地上所有校舍，兩年工程期間，傳出近300位學生將安置到進學國小，引起家長擔憂資源分食，9日晚間在進學國小召開說明會，台南市教育局強調只是選項之一。

成功國小明年5、6月因為台南市文化局執行赤崁文化園區計畫，進行校舍拆除重建，修建工程需要兩年，這段期間，全校近300師生需改到其他校園上課，日前傳出有空教室的進學國小是首選，引發進學國小的家長不滿，擔心一下子湧入太多學生，造成資源分食。

「一個校園內有兩個校長、兩個教務主任、兩個總務主任，太奇怪」有進學國小的家長質疑空校舍並不夠容納外校的300個學生，且一校卻有兩個行政單位，在運作上要作出很大的調整。

成功國小校方同感無奈，遷校勢必造成學生乾脆轉校、老師超額，現任2、3、4年級生在修建工程2至3年後即將畢業，無法享受新校舍資源，校方覺得寄人籬下等於打擾別人，希望有別的獨立運作方式。

進學國校強調所有的空教室皆已活化使用，當成音樂、課後輔導與原住民語的專科教室，並未閒置。

成功國小有13個班級，幼兒園3班、資優生4班、1個資源班，全校276位學生，原就屬於小校，校方估計若搬遷，學生可能轉走一半，全校學生將只剩100多人。

「遷入附近學校只是選項之一，還有一年多的時間有其他選擇」台南市教育局永續發展科強調，成功國小學生遷地安置，尚無定案，選項有很多，也可能在空地蓋組合屋解決問題。

(中時)