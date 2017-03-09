吉安資源回收成效佳 獲全縣環保雙冠軍
花蓮縣吉安鄉積極推動「源頭減量、加強資源回收循環使用再利用」，去年回收成效良好，資源回收量約2400公噸，其中變賣所得近650萬元，較前一年成長100萬元，並榮獲全縣環境清潔及資源回收「雙料冠軍」，讓鄉長黃馨開心直呼給清潔隊一個讚！
吉安鄉公所表示，隨著環保意識抬頭，花蓮縣環保局舉辦「資源回收工作暨掩埋場營運管理績效考核」，依照各鄉鎮市垃圾處理方式分成A、B兩組，吉安鄉能夠與花蓮市、秀林鄉、新城鄉、壽豐鄉及瑞穗鄉等A組6個鄉鎮市中脫穎而出，要感謝鄉公所與鄉民共同努力的成果。
黃馨表示，吉安鄉積極推動垃圾減量、「讓垃圾變黃金」，清潔隊更將可堪用大型廢棄家具改頭換面，成為弱勢家庭眼中搶手的再生家具，降低環境負擔，再創經濟效益，因此分別榮獲105年花蓮縣「環境清潔競賽」甲組第一名及「資源回收工作」A組特優等獎肯定。
清潔隊長樊一明指出，從早期的外包到現今由清潔隊員以人力一一進行分類，可說相當辛苦，去年資源回收物變賣所得約650多萬元，平均每年成長50萬元，但扣除相關人力成本、機械維修及人員獎勵金，另需上繳10％至花蓮縣環境教育基金，結餘所得仍相當有限。
黃馨感謝吉安清潔隊，除了環境的清潔維護外，還要忍受風吹日曬雨淋在外收集垃圾、資源回收分類整理，努力提升全鄉資源回收率與分類工作效率，未來也將持續加強扎根基層資源回收工作，使民眾養成自發分類、隨手回收的習慣，逐步朝「資源循環零廢棄」的低碳城市目標邁進。
(中時)
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