樹形美、人情更美！ 嘉興國小雨豆樹獲選全國最美校樹

我要評比

樹勢美、人情更美！岡山嘉興國小樹齡120年雨豆樹獲選為全國最美校樹特優。(郭韋綺攝)

樹勢美、人情更美！嘉興國小為保留百年樹齡雨豆樹，把操場截掉一角，但缺角的圓卻是校園裡最美風景。(郭韋綺攝)

岡山區嘉興國小樹齡120年雨豆樹，樹型優美、樹冠幅大，百年來都是學童兒時共同記憶。5年前學校操場重建時，校方為保全老樹，將橢圓形跑道截掉一角，變成U型跑道，這缺角的圓反成為校園裡最美風景，還獲選全國最美校樹特優獎，今(9)日風光舉辦揭牌儀式，老校友聞訊趕回母校一同慶賀。

福田樹木保育基金會去年選拔最美校樹，全國有33棵校樹入圍，經生態學者、植物專家現勘評定後，最後選出3棵特優級最美校樹，宜蘭澳花國小樟樹、彰化三條國小榕樹、高雄嘉興國小雨豆樹。

執行長邱慧珠表示，最美校樹的評分標準不在樹齡多久，而是樹木必須健康、樹勢優美，更重要是校樹與師生、居民產生互動的人情之美，嘉興國小雨豆樹之所以脫穎而出，就在於學校連結雨豆樹意象設計創意課程，為保全老樹，願意犧牲跑道完整度，與老校樹共生共存，這是人情美的所在。

嘉興小學校長鍾季娟說，雨豆樹在創校之前即已存在，可追溯到日治時代樹齡至少120年，它陪伴無數學童成長，是最佳、最資深的樹書僮，5年前校舍重建，將操場遷移至雨豆樹旁，卻發現老校樹卡在跑道上。

她說，為尋求親師生、家長支持變更跑道設計，召開無數次公聽會，終取得保留百年老樹的共識，將圓形跑道截成U型跑道，讓老樹有了恣意伸展的舞台，學童也因U型跑道發展出不同使用方式，找到運動的樂趣。

今天揭牌儀式上，校方把老樹保留過程，編成傳誦百年雨豆話劇，把友愛老樹、珍惜生命的核心價值傳承下去。

嘉興國小校友、電視劇《浪淘沙》金鐘編劇柯淑卿也趕來參加，她說家住在雨豆樹後方，對這棵大樹記憶深刻，在她畢業45年之後，仍能再見這棵校樹健康茁壯，特別感動。

最美校樹陪伴小學生成長，每個回憶都可見雨豆樹的身影，也成為學校辦學的特色。

校長鍾季娟表示，小朋友喜歡暱稱老校樹雨豆樹爺爺，小一新生入學會辦在雨豆樹，見證成為嘉興新鮮人，同時畢業儀式也會向雨豆樹告別，並獲得雨豆樹爺爺的祝福，還有雨豆瓶中信的旅行、老樹書法傳藝課程，都深受歡迎。

教育局長范巽綠也說，高市校園環境非常重視老樹保育，除有樹醫生幫老樹定期健檢，今年植樹節還將贈苗50所學校種在校園，預約百年後的另一棵最美校樹。

(中時)