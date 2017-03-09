同額競選竟掀滔天巨浪 鹿野農會陳正笙驚險連任
鹿野地區農會今天下午舉辦理監事會，雖然總幹事由陳正笙單一候聘，不過理事長之爭卻十分激烈，有多達3人角逐，最終波及到陳正笙的候聘，首次投票時有5席理事投下反對票，但最後理事陳春發變卦，從反對變贊成，讓陳正笙候聘案驚險過關。
台東今天舉辦池上、關山及鹿野的農會理監事會，池上關山的總幹事都屆齡退休，讓兩個農會都有超過2名總幹事人選角逐，競爭十分激烈，不過在理事出爐後總幹事候聘人選就塵埃落定，2農會都持續由女性當家，池上農會新任總幹事為游玉櫻，關山鎮農會總幹事則是邱美玲。
不過原本以為選情單純的鹿野地區農會，卻發生理事不同意候聘陳正笙為總幹事，意外的掀起一陣滔天巨浪，理事投票結果為5票反對、4票同意，反對續聘陳正笙，選舉結果公布後，理事陳春發臨時變卦表示要投同意票，現場列席的台東縣政府農業處長許瑞貴立即請示上級農委會。
許瑞貴說，農委會表示60天內需完成總幹事候聘，期間理事們都能開理事會具名投票，由於現場理事們都還在、僅陳春發要變更投票結果，因此最後同意陳春發更改，陳正笙變成5票同意、4票反對，候聘案通過。
不過鹿野地區農會新任理事長徐宏基，在總幹事候聘案投下反對票，也對於農會未來投下許多變數，對此陳正笙表示，理事會現場真的心臟快停了，這幾天將會盡快與新任理事長溝通、協調，一同攜手為鹿野農會打拚。
地方農會人士分析表示，陳正笙是同額競選，理事選出後並未積極參與理事長人選協調，有多達3人角逐放任理事們廝殺，最後由徐宏基以5票勝出，陳正笙當然也會遭到波及，最後候聘案驚險過關算是運氣好。
(中時)
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