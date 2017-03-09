94愛台灣！百貨公司台灣物產特展 飄濃濃復古味
花蓮遠百首度引進17家特色物產，規畫全檔MIT台灣製造的食衣住行相關超人氣商品，在東部花蓮首度舉辦台灣特色物產展，邀請民眾一同支持台灣在地MIT商品。
副店長曾天賜說，過去舉辦多場異地物產，都受到民眾熱烈的喜愛，這次特別回歸最初始的感受，回想以前濃濃的復古味及食衣住行等，都非常的懷念，就邀請了在地台灣的知名廠商，促成了這次的台灣物產展的構思，歡迎民眾即日起至22日至遠百回憶古早時光。
現場民眾60歲的許先生表示，一進到會場就聽到我少年時的音樂，真是讓我又驚又喜，邊哼唱邊逛街，與老婆一起回憶年輕時的甜蜜時光，是很不同的感受，逛完了旁邊還有碗粿、四神湯可以坐著休息吃小吃，是很棒的一次購物回憶。
(中時)
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