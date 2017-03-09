激吻歐陽娜娜 李翊君愛女大方回應性向

李翊君今在記者會和女兒香奈兒同台。（圖／探索傳播提供）

李翊君透露女兒被外籍老師問性向。（圖／探索傳播提供）

李翊君與檢場愛女香奈兒日前被挖出與歐陽娜娜的激吻照，引發外界好奇兩人蕾絲情，今(9日)李翊君為6月將舉行的演唱會現身，透露消息傳開後，連香奈兒的外籍老師都忍不住私下問她：「妳喜歡女生啊？」香奈兒則大方說：「我比較喜歡男生。」

李翊君6月將在TICC開唱，目前票已賣出8成，讓她放心不少，今現身記者會，更邀到先前討論度爆表的女兒香奈兒吹長笛助陣，母女倆表演《萍聚》，氣氛溫馨，據《蘋果日報》報導，被問到先前傳戀歐陽娜娜緋聞，李翊君說女兒因此被老師追問，香奈兒直言其實比較喜歡男生。

香奈兒在記者會上看到海報，語出驚人問李翊君：「有P圖嗎？」讓眾人噴笑，而李翊君透露目前有不少唱片公司對香奈兒有興趣，但李翊君不心急，希望女兒先把書唸好再說，至於女兒感情，李翊君也態度大方，對象是男生女生都OK，讓香奈兒有自由選擇權。

(中時電子報)