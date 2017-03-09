科技業農業搶水大戰 水稻休耕面積增為3倍

今年降雨少，北部雨量僅去年同期的6成，南部幾乎無降雨，竹科業者憂缺水，上書政府建議農業休耕，顯示科技業與農業進入搶水大戰。農委會表示，水稻最易受水情影響，目前不會強制休耕，但農民也怕缺水影響收成，稻田自主休耕面積增為去年3倍。

新竹科學工業園區管理局副局長張金豐表示，這幾天有降雨，園區廠商也有儲水備戰，現階段尚不成問題，但長遠來看還是不夠，面對水情壓力，科學園區同業公會現已上書經濟部，建議農業全面休耕。

農委會農田水利處副處長陳衍源指出，科學園區建議農業不要搶水，但他必須向外界澄清，農業用水絕大多數是取自河川，僅1成會使用水庫的水，就算農民不把水流在農田，河水也是向大海流失，目前農業用水政策還是以宣導自主休耕為主，不會全面休耕。

農委會農糧署副署長林麗芳表示，用水對科技產業很重要，能體諒科技業者的立場，但農委會已配合經濟部水利署的節水政策減灌，宣導農民自主休耕，針對桃竹苗等需要節水的地區，原本登記種稻的農民若決定轉為休耕，除了會給予每公頃4.5萬元的休耕補助外，另有每公頃2.5萬元節水獎勵金，總補助金共7萬元。

林麗芳表示，休耕對土地有負面影響，以農業的立場而言，並不希望出現全面休耕的情形，就算農民配合節水政策轉休耕，仍須依規定整地，用以維持水質涵養、土壤養分肥沃度等地力，否則無法領休耕補助。

林麗芳指出，假如未來缺水情形惡化，稻作收成也會變差，目前桃竹苗等地的稻農多還在觀望，插秧比例僅1到2成，去年桃竹苗及台中地區的稻作休耕面積為603公頃，今年目前的休耕面積以達到1763公頃，將近是去年的3倍，休耕申請至本月15日結束，面積可能還會增加。

(中時)