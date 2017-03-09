愛心加持，彰化少輔院口琴隊全國賽得第一

彰化少輔院口琴隊參加全國高中職音樂大賽勇奪口琴合奏冠軍。鐘武達翻攝。

彰化少輔院才藝班昨才獲得張雪如等各界愛心捐贈樂器，今天口琴隊就在全國賽中奪冠軍。鐘武達攝。

彰化少年輔育院口琴班，昨日才獲得彰化縣議員張雪如以及企業界愛心捐贈樂器1批，今天隨即代表彰化縣參加全國學生音樂大賽，有愛的加持，口琴隊果然不負眾望，以1曲《絲路駝鈴》拿下高中職團體組口琴合奏特優第1名。

彰化少年輔育院院長杜聰典說，這次參加比賽的口琴班36名學生，原本都是音樂的門外漢 ，他們收容進到少輔院後才開始學習口琴及樂理，學習過程倍感艱辛，但他們認真、用心，所以才能得到這樣的好成績。

杜聰典表示，這次全國音樂比賽高中職團體組高手雲集，有歷屆常勝軍臺中一中、南投縣代表弘明中學、西苑高中、臺中高工，競爭相當激烈。彰化少輔院口琴隊則以比賽曲目《絲路駝鈴》搭配打擊樂器及中東風情雙人舞蹈，以跳脫傳統比賽的模式贏得評審青睞。

彰化少輔院口琴及薩克斯風才藝班2013年成立，孩子們練習使用的樂器已經老舊，縣議員張雪如得知少輔院經費短缺，於是號召縣議長謝典霖及企業界添購1批全新樂器捐贈給少輔院，今天傳回口琴隊贏得全國冠軍的好消息，張雪如說「這是孩子給她最好的回報」。

(中時)