總統府代秘書長劉建忻 赴李元簇靈堂弔唁

我要評比

前副總統李元簇先生昨日上午辭世，蔡總統得知後深感不捨，除致上哀思並請家屬珍重節哀外，今上午特指派總統府代理秘書長劉建忻前往靈前弔唁，並和家屬商討治喪安排。

總統府表示，李前副總統一生為國、貢獻良多，協助家屬辦理後續治喪事宜，總統府責無旁貸，總統特別指示全力協助治喪，目前本府已成立工作小組，進行相關規劃。近期蔡總統也將親往弔唁，表達對李前副總統無盡哀思。

總統府指出，代理秘書長劉建忻除第一時間聯繫苗栗縣政府給予協助，今日上午前往弔唁時，並偕同總統府第三局局長李南陽與李前副總統家屬商討治喪安排，相關規劃會參考慣例並充分尊重家屬意見，在研商確認後對外說明。

(中時)