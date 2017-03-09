胡金龍：與其看輸贏 下一代養成更重要
中華隊在世界棒球經典賽吞2敗，網路出現批評聲浪，職棒工會理事長、國手胡金龍表示，「與其專注在國際賽的勝敗，台灣棒球的體系有沒有更好，培養出更多好選手，才最重要」。
胡金龍說，以色列大部分是小聯盟選手，在美國體系之下有計畫養成，不像台灣職棒有很多選手才剛起步，有機會可以進步，但是卻因為環境而面臨淘汰，台灣棒球要更好，「要放長遠來看」。
胡金龍表示，這幾場看下來，各隊的實力在哪裡，其實大家都知道，而不是一場兩場比賽的結果論，大家真正要在意的是，「台灣棒球環境有沒有辦法培養出更多像王建民、陳金鋒、郭泓志這樣的大聯盟選手」。
披上國家隊戰袍，背負期待與壓力，胡金龍說，「好比賽、壞比賽一定會有聲音，球員大家互相鼓勵，把自己最好的表現出來就好，其他沒有辦法去想，太在意反而會綁手綁腳。放開去打，好的留下來，不好的再加強」。
相較於荷蘭、以色列打球的自在，台灣球員是否壓力較大？胡金龍說，壓力大不是藉口，實力真的輸人家，「台灣還是很多好球員，但從基層到職業有沒有辦法養出更多好球員？」1060309
(中央社)
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