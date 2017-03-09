經典賽 體育署：棒協中職要一起往前看
世界棒球經典賽中華隊無緣晉級，而這次組隊過程坎坷被認為是原因之一，教育部體育署副署長林哲宏今天表示，未來比賽還很多，期待中華棒協和中職一起往前看。
經典賽中華隊首戰以7比15不敵以色列，接下來再以5比6輸給荷蘭，確定無緣晉級，今天則和地主韓國交手，努力求勝，避免下屆要從資格賽打起。
本屆經典賽，中華職棒大聯盟以不受尊重、無法主導賽事為由，不參與組訓賽和後勤支援，中職Lamigo桃猿也表態不參加經典賽，其中桃猿強打「大王」王柏融就被認為是遺珠之一。
此外，多名旅美球員缺席，例如王建民、陳偉殷、胡智為、曾仁和、王維中等投手，而克里夫蘭印地安人隊的右投江少慶，成為中華隊唯一旅美球員。
對於本次中華隊組成，林哲宏表示，「球團有球團的立場。」不過他昨天跟中職聯繫過，對於未來態度都很正面，希望中華民國棒球協會和中職忘掉過去，一起往前看，未來還有亞運、奧運等很多比賽。
經典賽中華隊的情蒐小組經費預算表今天被曝光，引起熱烈討論。林哲宏對此表示，由於還沒有看見情蒐小組的戰力分析內容，所以無法評論。1060309
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。