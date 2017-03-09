經典賽 體育署：棒協中職要一起往前看

世界棒球經典賽中華隊無緣晉級，而這次組隊過程坎坷被認為是原因之一，教育部體育署副署長林哲宏今天表示，未來比賽還很多，期待中華棒協和中職一起往前看。

經典賽中華隊首戰以7比15不敵以色列，接下來再以5比6輸給荷蘭，確定無緣晉級，今天則和地主韓國交手，努力求勝，避免下屆要從資格賽打起。

本屆經典賽，中華職棒大聯盟以不受尊重、無法主導賽事為由，不參與組訓賽和後勤支援，中職Lamigo桃猿也表態不參加經典賽，其中桃猿強打「大王」王柏融就被認為是遺珠之一。

此外，多名旅美球員缺席，例如王建民、陳偉殷、胡智為、曾仁和、王維中等投手，而克里夫蘭印地安人隊的右投江少慶，成為中華隊唯一旅美球員。

對於本次中華隊組成，林哲宏表示，「球團有球團的立場。」不過他昨天跟中職聯繫過，對於未來態度都很正面，希望中華民國棒球協會和中職忘掉過去，一起往前看，未來還有亞運、奧運等很多比賽。

經典賽中華隊的情蒐小組經費預算表今天被曝光，引起熱烈討論。林哲宏對此表示，由於還沒有看見情蒐小組的戰力分析內容，所以無法評論。1060309

(中央社)