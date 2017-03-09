救難隊員搜救罹難 從優撫卹

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為搜救在花蓮南二子山失蹤的台北市消防局隊員李盈勳，磐石救難隊員孫宏新昨天在執行無線電中繼任務時失足落水罹難。由於孫宏新因公罹難，將比照「救難英雄」從優撫卹。

孫宏新家屬今天到河床招魂後，遺體運回新北市安放。台北市消防局長吳俊鴻及花蓮縣消防局長林文瑞分別頒贈新台幣20萬元及10萬元慰問金，向家屬表達哀悼。

李盈勳和兩名同事利用二二八假期至花蓮攀登南二子山，1日下午紮營後，李盈勳前往尋找水源卻失蹤。警消獲報展開山搜任務，至今邁入第6天，軍警消及民間救難隊已投入260人力救援。

林文瑞表示，李盈勳取水路徑位在稜線上，周圍有多處超過600公尺深的山谷懸崖，有許多地方是人力難以抵達的區域，會用空拍機加強偵蒐，也會針對獸徑及獵徑等容易迷路的地方深入搜索。

林文瑞說，已申請直升機空投油料及鏈鋸，在搜救區開闢直升機起降場，使往後物資補給及人力運送任務更有效率。

吳俊鴻指出，孫宏新英勇殉難，將比照「救難英雄」模式從優撫卹，並全力協助喪葬事宜。1060309

(中央社)