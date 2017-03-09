樂來越愛你導演男主角再聯手 瞄準大獎
「樂來越愛你」橫掃各大影壇獎項，導演達米恩查澤雷打鐵趁熱，再次找來「樂」片男主角萊恩葛斯林合作，拍攝阿姆斯壯傳記電影，目標瞄準2019年奧斯卡獎。
英國「電訊報」網站（The Telegraph）報導，達米恩查澤雷（Damien Chazelle）計畫拍攝1部以首位踏上月球的太空人阿姆斯壯（Armstrong）為主角人物的傳記電影，預計在2018年10月12日上檔，正好趕上參與2019年各大獎項頒獎季。
萊恩葛斯林（Ryan Gosling）將飾演這位美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人，片中描述他1961年至1969年登陸月球期間的故事。
這部電影將以第1人稱角度來探究這項史上最危險的太空任務之一，由以「驚爆焦點」贏得奧斯卡最佳原創劇本獎的喬許辛格（Josh Singer）撰寫劇本，改編自韓森（James Hansen）為阿姆斯壯寫的傳記「前無古人—阿姆斯壯的人生故事」（First Man:The Life of Neil A. Armstrong, 暫譯），內容也會著墨於阿姆斯壯與美國為此次任務所付出的代價。
達米恩查澤雷與萊恩格斯林合作的的第1部電影「樂來越愛你」（La La Land），上月抱回包括最佳導演獎在內的6個奧斯卡獎項，32歲的達米恩查澤雷因此成為獲頒最佳導演獎的最年輕得獎人。（譯者：中央社廖禹揚）1060309
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。