樂來越愛你導演男主角再聯手 瞄準大獎

「樂來越愛你」橫掃各大影壇獎項，導演達米恩查澤雷打鐵趁熱，再次找來「樂」片男主角萊恩葛斯林合作，拍攝阿姆斯壯傳記電影，目標瞄準2019年奧斯卡獎。

英國「電訊報」網站（The Telegraph）報導，達米恩查澤雷（Damien Chazelle）計畫拍攝1部以首位踏上月球的太空人阿姆斯壯（Armstrong）為主角人物的傳記電影，預計在2018年10月12日上檔，正好趕上參與2019年各大獎項頒獎季。

萊恩葛斯林（Ryan Gosling）將飾演這位美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人，片中描述他1961年至1969年登陸月球期間的故事。

這部電影將以第1人稱角度來探究這項史上最危險的太空任務之一，由以「驚爆焦點」贏得奧斯卡最佳原創劇本獎的喬許辛格（Josh Singer）撰寫劇本，改編自韓森（James Hansen）為阿姆斯壯寫的傳記「前無古人—阿姆斯壯的人生故事」（First Man:The Life of Neil A. Armstrong, 暫譯），內容也會著墨於阿姆斯壯與美國為此次任務所付出的代價。

達米恩查澤雷與萊恩格斯林合作的的第1部電影「樂來越愛你」（La La Land），上月抱回包括最佳導演獎在內的6個奧斯卡獎項，32歲的達米恩查澤雷因此成為獲頒最佳導演獎的最年輕得獎人。（譯者：中央社廖禹揚）1060309

(中央社)