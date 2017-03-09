假新聞又來了 石門水庫下冰雹
網路今天流傳一則影片寫著「石門水庫下冰雹」，經水利署北區水資源局表示，石門水庫今天不僅沒下雨，水庫也禁止釣魚，釣魚者口音更不像台灣人，可說是「錯、錯、錯」連三錯。
網路上今天瘋傳一則「石門水庫下冰雹」的影片，其中出現岸邊有人撐傘釣魚，天空突然降下白色的大小冰雹，影片中傳出「雨傘都被打爛了」，要大家趕快回車上。
由於今天氣溫陡降，在氣候變動劇烈下，「要說下冰雹，也並非全然不可能」，但水利署北區水資源局副局長邱忠川表示，影片的場景根本不在石門水庫，今天也沒下雨，更沒有下冰雹；另外石門水庫禁止釣魚，不會看到有人如此明目張膽還搭起大陽傘垂釣。仔細看完影片後，說話的人並不像台灣人，類似中國腔調，可說是「完全誤植」。
面對整起「錯、錯、錯」連三錯的影片，對於不熟悉石門水庫的人或許會相信，但是卻騙不了北水局的專業人員。
網路在1、2年前也都曾出現「石門水庫水舞秀影片」，後來證明烏龍一場，市政府根本沒有這項活動，也不知道哪裡辦的水舞秀，卻強加石門水庫之名。1060309
(中央社)
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