美和棒球隊高雄榮總合作，球員享VIP醫療

美和科大棒球隊和高雄榮總合作，讓隊員在高榮運動醫學中心享有VIP級服務。（潘建志翻攝）

球員在場上展現精湛球技同時，大大小小的運動傷害也如影隨形，屏東美和科技大學棒球隊和高雄榮民總醫院合作，讓學校棒球隊員在高榮運動醫學中心享有VIP級服務，往後隊員將享有更頂級的便捷的醫療及復健，在場上將有更好表現。

美和科大棒球隊2014年成軍，目前有92名隊員，均就讀運動與休閒系，雖然成軍時間尚短，但已連續2年在大專盃甲二級拿下亞軍。為了讓球員更無後顧之憂在場上拚戰，學校和高雄榮總簽訂策略夥伴關係，免除運動傷害的困擾。

高雄榮總運動醫學中心由骨科部、復健醫學部、精神部、家庭醫學部組成，還有傳統醫學科、營養室、醫務企管室支援，醫療資源完善。未來除了在球隊外出比賽時提供專業防護員外，也讓棒球員享有優先掛號及快速診治服務。

這也是台灣首次有大學棒球隊與醫學中心進行醫療合作，體育室主任許玫琇說，醫院還會輔導球員認識運動傷害、運動營養、用藥規範與禁藥管制等課程，未來將建立完整球員診療紀錄與管理，讓教練團更加了解球員身心狀況。

棒球隊長劉鎬暐說，他有膝蓋、腰部舊傷，之前到醫院復健都要排隊等很久，複診也要隔段時間，影響成效。未來到榮總不但有VIP級醫療，還能節省很多時間，效果會更好，非常感謝學校能為棒球隊謀福利。

(中時)